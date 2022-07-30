Çankırı'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da bir kağıt fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kağıt fabrikasında meydana geldi. Faaliyette bulunan bir kağıt geri dönüşüm tesisinin bahçesinde, geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve Çankırı Belediyesi ile ilçe belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2022-07-30 01:10:21



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