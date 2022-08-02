Çankırı'da Haziran ayında ihracat azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da Haziran ayında ihracat azaldı

İHA

Çankırı'da Haziran ayında ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'dan Haziran ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 0,6 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, "Haziran ayı dış ticaret istatistikleri"ni açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı’da ihracat geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 0,6 azaldı. 2022 yılı Haziran ayında Çankırı’dan yapılan ihracat 27 milyon 452 bin dolar olarak açıklandı.
Çankırı’nın 2022 yılı Haziran ayındaki ithalatı ise 15 milyon 694 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında arttı. İthalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Haziran ayında 43 milyon 146 bin dolar oldu.
ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre, Haziran ayında Çankırı’dan gerçekleşen aylık toplam ihracatın yüzde 74,7’sini “iç ve dış lastik imalatı” ürün grubu, 4 milyon 420 bin dolar ile “makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı” ürün grubu ve 707 bin dolar ile “silah ve mühimmat imalatı” ürün grubu yer . Haziran ayında Çankırı’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 31 farklı ürün grubu oluşturdu.
İthalat ise 53 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 2 milyon 815 bin dolar ile “temel kimyasal maddelerin İmalatı” ürün grubu, 2 milyon 770 bin dolar ile “birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı” ürün grubu ve 2 milyon 103 bin dolar ile “diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi” ürün grubu yer aldı.
Haziran ayında Çankırı’dan 68 farklı ülkeye ihracat yapıldığı. İhracat sıralamasında, ilk sırada 7 milyon 24 bin dolar ile Almanya yer alırken en fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 535 bin dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü ülke ise 1 milyon 877 bin dolar ile Fransa oldu.
Haziran ayında 35 farklı ülkeden Çankırı’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 268 bin dolar ile Çin yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 238 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 869 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı Karatekin Üniversitesi yeni eğitim öğretim dönemine hazır Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi: "Öğrencilerimiz nitelikli eğitim ve öğretim kadrosu ile buluşacaklar"
YEREL HABERLER Çankırı Karatekin Üniversitesi yeni eğitim öğretim ...
Hemşehrilerinden tam destek: "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" Çankırı'da istifa eden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası “Hemşehrileri”nden Boris Jonson için destek kampanyası
YEREL HABERLER Hemşehrilerinden tam destek: "Çankırılı Boris ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.