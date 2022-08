Mustafa Sarıgül: Türkiye masalara mahkum değil

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye masalara mahkum değildir. Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Türkiye her zaman demokrasi içerisinde alternatif üretir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Sarıgül, Türkiye genelindeki cezaevlerini gezdiğini belirterek, "Bugün Türkiye´mizin 50'nci cezaevindeyim. Bütün cezaevlerini tek tek dolaşacağım. En son çağrımızı da Pınarhisar Cezaevi'nin önünden yapacağım. 9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulundum. Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Bakanlar kurulumuz, bu çağrımıza kısmen de olsa cevap verdi. Yarı açık cezaevlerindeki kader mahkumlarının süreleri uzatıldı. İnşallah onların süreleri dolmadan hep birlikte toplumsal barış affını sağlayacağız. Kardeşlik hukukunu sağlayacağız. Vatanımıza karşı işlenmiş suçlar, bayrağımıza karşı toprağımıza karşı işlenmiş suçlar, kadın cinayetleri, çocuklarımızla ilgili çocuk tacizcileri ve uyuşturucu baronları bu kapsamın tamamen dışındadır. Bu af çağrımızın bir an önce parlamentodan çıkacağını, 250 bin kader mahkumunun anneleriyle babalarıyla çocuklarıyla buluşacağı günün yakın olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'TOGG, TÜRKİYE´NİN GURURU'

Sarıgül, yerli otomobil TOGG ile ilgili soruya "TOGG, Türkiye´nin gururudur. TOGG yüzde 80 yerli montajlı, Türkiye´mizin ilk arabası olacak. İnşallah ileride de yüzde 100'ü yerli olacak. O nedenle Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG. Sayın bakandan da ricam, TOGG çıktıktan sonra da yabancı arabalara teşekkür edelim, yerli arabamız TOGG´u kullanalım. TOGG´a herkesin sahip çıkmasını önemle bekliyorum" yanıtını verdi.

Mustafa Sarıgül, gazetecilerin sorusu üzerine ise "6'lı masa için bir şey söylemek bana düşmez ama Türkiye masalara mahkum değildir. Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Türkiye her zaman demokrasi içerisinde alternatif üretir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman yapılmalıdır. Bu demokrasinin önemli bir göstergesidir" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

