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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "TOGG Türkiye’nin gururudur" "İttifaklar koltuk ittifakı değil, ittifaklar dertlere derman ittifak olmalı"

İHA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "TOGG Türkiye’nin gururudur" "İttifaklar koltuk ittifakı değil, ittifaklar dertlere derman ittifak olmalı"

Çankırı’da açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TOGG Türkiye’nin gururudur. TOGG yüzde 80 yerli montajlı Türkiye’mizin ilk arabası olacak. İnşallah ilerde de yüzde yüzü yerli olacak" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı’ya gelerek, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevi önünde mahkum yakınlarıyla bir araya geldi. Af çağrısını tekrarlayan Sarıgül, “9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulundum. Af çağrımız siyasi bir çağrı değil. Vicdani bir çağrıdır. Özellikle pandemi koşulları nedeniyle online yargılamalar oldu. Online yargılamalar münasebetiyle gözden kaçan bazı konular oldu. Pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız çeklerini senetlerini ödeyemediler. Önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Özellikle de gençlerimiz ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki binlerce gencimiz uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı. Şu anda cezaevlerinde 1 yaşla 4 yaş arasında binlerce çocuğumuz var. Yine dışarda olup binlerce çocuğumuz annelerine babalarına kavuşamamanın üzüntüsü içerisinde. O nedenle toplumsal barış affını bütün siyasi partilerden bekliyoruz. Toplumsal barış affının kardeşlik hukukunu yeni baştan doğuracağını, ülkemizde haksız olarak mahkum olan 250 bin kişinin tekrar hayatla buluşmasını son derece arzu ediyoruz. Af çağrımız münasebetiyle Bakanlar Kurulumuz, bu çağrımıza kısmen de olsa cevap verdi. Yarı açık cezaevlerindeki kader mahkumlarının süreleri uzatıldı. İnşallah onların süreleri dolmadan hep birlikte toplumsal barış affını sağlayacağız. Kardeşlik hukukunu sağlayacağız. Altını özellikle çiziyorum. Vatanımıza karşı işlenmiş suçlar bayrağımıza karşı toprağımıza karşı işlenmiş suçlar kadın cinayetleri çocuklarımızla ilgili çocuk tacizcileri ve uyuşturucu baronları bu çerçevenin tamamen dışındadır. Anneler için affet Türkiyem, babalar için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem" dedi.

"TOGG Türkiye’nin gururudur"
Yerli mallara sahip çıılması gerektiğini belirten Sarıgül, kendisinin de yerli otomobil TOGG’u kullanacağını belirterek, "’Malazgirt’ten Kocatepeye tam bağımsız Türkiye’ diyen bir anlayışa sahibiz. Alparslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmetlerde bizim, Mustafa kemal Atatürklerde bizim. Ekonomik milliyetçilik anlayışımız yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. Ekonomik milliyetçilik tarlalarımıza sahip çıkmak. Buğdayımıza arpamıza sahip çıkmak. Fındığımıza sahip çıkmak. İncirimize pamuğumuza ayçiçeğimize sahip çıkmak ekonomik milliyetçilik daha çok üretmek ekonomi milliyetçilik yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. TOGG Türkiye’nin gururudur. TOGG yüzde 80 yerli montajlı Türkiye’mizin ilk arabası olacak. İnşallah ilerde de yüzde yüzü yerli olacak. O nedenle Alman Fransız İtalyan İngiliz arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG. Sayın bakandan da ricam, TOGG çıktıktan sonra da yabancı arabalara teşekkür edelim, yerli arabamız TOGG’u kullanalım. Ben de TOGG çıkar çıkmak TOGG’u kullanmaya devam edeceğim. O nedenle yerli arabamız TOGG, hoş geldin TOGG. TOGG’u kullanmak ekonomik milliyetçiliktir. TOGG’u kullanmak yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmak olmalı. TOGG’a herkesin sahip çıkmasını önemle bekliyorum" diye konuştu.

"İttifaklar koltuk ittifakı değil, ittifaklar dertlere derman ittifak olmalı"
’Altılı masa’ ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "Altılı masa için bir şey söylemek bana düşmez. Ama Türkiye masalara mahkum değildir. Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Türkiye her zaman demokrasi içerisinde alternatif üretir. Siyasi partiler arasında işbirliği ve güç birliği her zaman yapılmalıdır. Bu demokrasinin önemli bir göstergesidir. Türkiye Değişim Partisi olarak bayrağına, toprağına bağlı ’Bismillah’ diyerek inançlarına saygı gösteren, Türkiyemizi ileri demokratik medeni ülkeler seviyesine taşıyacak o ittifakların her zaman kurulmasında fayda vardır. Bu seçim sisteminde ittifaklar mutlaka olmalı ama ittifaklar koltuk ittifakı değil, ittifaklar dertlere derman ittifak olmalı. O ittifaklar da ’kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl seçilecek kaç milletvekili kimin olacak, kaç bakan kimin olacak.’ Onlar bizim gündemimizde değil. Biz ittifakı önce Allahımızla sonra da İnşallah hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün milletimizle yapacağız" şeklinde konuştu.

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