Çankırı'da 'Tuzfest 2022 Futbol Turnuvası' başladı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, 2628 Ağustos'ta gerçekleştirilecek '1'inci Uluslararası Tuz Festivali' (Tuzfest 2022) kapsamında tuz zemin üzerinde gerçekleştirilen futbol turnuvası başladı.

Çankırı Belediyesi'nce düzenlenen Tuzfest 2022 Futbol Turnuvası, Karatekin Parkı yanında oluşturulan alanda başladı. Tuz zemin üzerinde gerçekleştirilecek ve 28 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçı Çankırı Belediyespor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında oynandı. Sporcuların alın ayak tuz zemin üzerinde mücadele verdiği maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.

'İLK DEFA TUZDA FUTBOL OYNADIM'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Çankırı Belediyespor takımından Şenol Kıyak, tuz zemin üzerinde futbol oynamanın farklı bir duygu olduğunu söyledi. Kıyak, etkinliği beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Ben 1920 sene profesyonel futbol oynadım. Antrenörlük yaptım ama ilk defa tuz üzerinde futbol oynadık. Çok değişik bir ortam. Kumdan daha farklı bir ortam" dedi.

'TUZDA FUTBOL VE VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLEDİK'

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz festival kapsamında dünyada bir ilk olan Tuzda Voleybol ve Tuzda Futbol Turnuvası'nı düzenlediklerini belirterek, "Turnuvaya şu ana kadar 51 takım müracaat etti ve turnuvanın startını vermiş durumdayız. Buradan tüm Çankırılılara ve ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz, Çankırımıza ve tuz festivalimize bekliyoruz. Takımlarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2022-08-17 14:24:02



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