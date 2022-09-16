Hemzemin geçitte arızalanan araca, yük treni çarptı

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Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da yük treni, hemzemin geçitte arızalanan hafif ticari araca çarptı. Sürücü Selami K., kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, ÇankırıAnkara yolu Ballıca mevkisinde meydana geldi. Selami K. yönetimindeki 34 FM 1174 plakalı hafif ticari araç, hemzemin geçitten geçiş sırasında arızalandı. Selami K., hemzemin geçitte kalan aracını bir süre uğraştıktan sonra çalıştırdı. Bu sırada gelen yük treni, hafif ticari araca çarptı. Sürücü Selami K., kazayı yara almadan atlatırken, aracında ise hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2022-09-16 16:10:26



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