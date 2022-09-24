Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Atkaracalar ilçesi İstanbulSamsun yolu Susuz köyü civarında meydana geldi. E.E. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E.'nin (1) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ve otomobildeki F.E. (50) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2022-09-24 19:30:44
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