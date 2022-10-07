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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

DHA

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu


Ramazan SARICI / ÇANKIRI,(DHA) Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olduklarını belirterek, hedeflerinin gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.
Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, 25 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kategorisinde 7 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Çankırı Orta İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çınar, 3 gümüş ve 4 bronz madalya topladıkları turnuvanın güzel geçtiğini söyledi.
Çınar, Türkiye'nin şampiyonada 7 madalya kazanarak takım halinde Avrupa birincisi olduğunu belirterek, "İngiltere, Polonya ve İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak bu başarıyı elde etmemiz, bizler için son derece mutluluk verici. 13 kişilik grupla katıldığımız müsabakaların 7'sinde madalya aldık. Dünyada söz sahibi ülkelerin yarıştığı böylesine önemli bir organizasyonda 7 madalya ile zirvede olmak, mutlulukların en büyüğü" dedi.
YILDIZ KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI BAŞANTRENÖR AHMET ÇINAR: HEDEFİMİZ AVRUPA VE DÜNYADA ALTIN MADALYA
Görevi süresince 66 madalya kazandıklarını ifade eden Ahmet Çınar, "Sorumlusu olduğum Yıldız Kadın Boks Milli Takımında bu yıl 10'uncu yılım, bugüne kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplamda 66 madalyaya imza atmış olduk. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in altyapıya verdiği önem sayesinde bizler olimpiyat ve dünya şampiyonalarına giriş kapısı niteliği taşıyoruz. Öyle ki ülkemizdeki kadın boksu, şu anda dünya boksuna hakim. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu sporcularımız var. O sporcularımız yıldızlarda, altyapıda Avrupa ve dünya şampiyonu olup bu başarılarını yukarıya taşıdılar. Biz de altyapıda böyle bir görev sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz 2023 yılında yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonlarında altın madalyaları almak ve bu bayrağı sürekli yukarılarda dalgalandırmak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2022-10-07 16:44:53

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