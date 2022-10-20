Çankırı'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen çalışmada, Çerkeş ilçesi Bozoğlu köyü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kemer, 1 kuş başlı figür, 2 sikke, 1 vazo, çeşitli çap ve ebatlarda 23 madeni parça, 6 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet (izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı) suçundan gözaltında bulunan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerini sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Çerkes Ramazan SARICI
2022-10-20 20:31:57
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