Çankırı'da 798 sentetik madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI,(DHA)- ÇANKIRI'da, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 798 sentetik maddeyi şehre sokmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente giriş yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı. Ankara'dan Çankırı'ya gelen bir otomobilde yapılan aramada, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi toplam 798 sentetik madde ele geçirildi. Araçta bulunan A.Y. ve E.B. isimli 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 2 şüphelinin 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmasına hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2022-10-26 17:00:47



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