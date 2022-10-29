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Yerin 150 metre altında Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

DHA

Yerin 150 metre altında Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKARI'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Yer Altı Tuz Şehrinde 'Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni' düzenlendi.
Çankırı Valiliği tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Hititler döneminden bugüne kadar kullanılan yaklaşık 5 bin yıllık Çankırı Yer Altı Tuz Şehrinde, yerin 150 metre altında 'Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni' düzenlendi. Törene, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve eşi Melike Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı. Düzenlenen programda, müzik dinletisi sunuldu.
Kabul töreninde konuşan Vali Ayaz, "İnşallah nice 99 yıllara milletçe hep beraber ulaşmayı temenni ediyorum. Bu uğurda hayatlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu yıl cumhuriyet resepsiyonunu şehrimizin en önemli turistik değeri olan Yer Altı Tuz Şehrinde yapmak istedik" dedi. 
Vali Ayaz, konuşmasının devamında tuz mağarasının önemli bir değer olduğunu aktararak, "Yer Altı Tuz Şehri, kentimizin en önemli turistik değeri. Böyle anlamlı bir günde burada bulunmaktan dolayı hem ben hem de misafirlerimiz çok mutlular. Hem Yer Altı Tuz Şehrimizin tanıtımına biraz katkıda bulunalım hem de bu mekanı böyle aktivitelerle daha iyi bir şekilde değerlendirelim istedik. Şu anda masaları dolaşıyorum, gördüğüm, misafirlerimiz de biz de oluşan atmosferden gayet memnunuz. Çok mutluyuz. Bence resepsiyon için şehirdeki en uygun yeri seçtiğimizi düşünüyorum. Bugün milletimiz için çok önemli bir gün. Burası da şehrimiz için çok önemli bir yer. İkisini bugün buluşturmuş olduk. Belediye başkanımızın yürütmüş olduğu bir proje de var, inşallah kısa süre içerisinde burayı çok farklı bir şekilde, çok farklı bir aktivitelere ev sahipliği yapacak şekilde göreceksiniz. Hedefimiz burayı, iş birliği içerisinde en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkemizin turizmine kazandırmak" diye konuştu.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Ayaz, şunları kaydetti: "Gelmeden önce Cumhurbaşkanımızın Anadolu kırmızısı Togg ile banttan hareketini izledim. Gerçekten ülkemiz için tarihi bir günü ekran başında da olsa yaşamış olduk. Çok önemli. Milletçe gurur duyduk. İlk akıllı cihazımız, malum ifade o şekilde kullanıldı. İlk akıllı cihazlarımız bantlardan indiler. Anadolu kırmızıyla da Sayın Cumhurbaşkanımız hareket etti ve artık seri üretime geçti. İnşallah ilk fırsatta binmek isteriz. Milletçe birden fazla sevinci aynı anda yaşadığımız bir gün oldu." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2022-10-29 22:47:48

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