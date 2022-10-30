Çankırı'da '13'üncü İstiklal Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da '13'üncü İstiklal Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi

DHA

Çankırı'da '13'üncü İstiklal Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi


Düzgün DENİZ/ANKARA, (DHA)KURTULUŞ Savaşında silah ve mühimmatların Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden alınarak, Ankara'ya ulaştırıldığı yolun Çankırı sınırları içerisindeki kısmında her yıl düzenlenen İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 13'üncüsü bu yıl büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi. Katılımcılar Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik bölümünü yürüyererk geçti. Kıyısın köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşe Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'TÜRKİYE YÜZYILINI ŞU ANDA ARAMIZDA BULUNAN GENÇ KARDEŞLERİMİZ İNŞA EDECEK'
Burada konuşan Vali Abdullah Ayaz, "Ben tekrar Amasra maden faciasında hayatını kaybetmiş olan tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bugün inşallah burada, istiklale giden yolda, çok büyük emeklerin, gayretlerin sarf edildiği ve dün büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümüne büyük katkı sunmuş olan İstiklal Yolu'nda bir aradayız. Bugün bizleri burada bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd olsun. İnşallah bu programı her yıl daha genişleterek, daha geniş bir katılımla, özellikle genç kardeşlerimizin bizlere eşlik etmesiyle, bu vatanın bugünlere nasıl geldiğini, nasıl emekler sarf edildiğini, biraz önce yaklaşık bir buçuk saat yürümüş olduğumuz bu yolda kağnılarla İnebolu'dan alınmış olan cephanenin cephe hattına dedelerimizin, bacılarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, çocuklarımızın emekleri ve gayretleriyle nasıl ulaştığını anlatmaya gayret edeceğiz. Bu ruhu, İstiklalin ruhunu inşallah gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük vazifemiz olacak. Vatanımız bu günlere kolay gelmedi. Büyük bir başarıya imza atıldı. Bu da insanlarımız emek emek, ilmek ilmek işlemesiyle gerçekleşti. İnşallah bundan sonra önümüzdeki yüzyılı, Türkiye yüzyılını şu anda aramızda bulunan genç kardeşlerimiz inşa edecek ve bizden sonraki nesillere çok daha güzel bir Türkiye'yi, bugünü bize geçmişlerimizin bıraktığı gibi bırakacaklar. Ben buna inanıyor ve gençlerimize olan güvenimi bir kez daha tekrar ediyorum" dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince Mehter gösterisinin ardından Çelik Kanatlar Uçuş Gösterisi sunuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı Düzgün DENİZ
2022-10-30 21:08:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÇANKIRI VALİSİ AYAZ SALDIRGAN CHP İLÇE BAŞKANLIĞI&#039;NI HEDEF ALDIĞINI İTİRAF ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANKIRI VALİSİ AYAZ SALDIRGAN CHP İLÇE ...
Çankırı'da "13. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çankırı'da "13. İstiklal Yolu Yürüyüşü" ...
Çankırı Valisi Ayaz'dan, CHP İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz'dan, CHP İlçe Başkanlığı binasına ...
Çankırı'da geleneksel yöntemlerle kurutulan çeltik sofralardaki yerini alıyor
YEREL HABERLER Çankırı'da geleneksel yöntemlerle kurutulan çeltik ...
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atıldı, yangını vatandaşlar söndürdü
YEREL HABERLER CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde ...
(Görüntülü) YERİN 150 METRE ALTINDA CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YERİN 150 METRE ALTINDA CUMHURİYET ...
Çankırı'da CHP İlçe Başkanlığı binasına saldırıya ilişkin bir gözaltı
YEREL HABERLER Çankırı'da CHP İlçe Başkanlığı binasına saldırıya ...
Yerin 150 metre altında Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Yerin 150 metre altında Cumhuriyet Bayramı ...
Yer Altı Tuz Şehri'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Yer Altı Tuz Şehri'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.