Çankırı'da '13'üncü İstiklal Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi



Düzgün DENİZ/ANKARA, (DHA)KURTULUŞ Savaşında silah ve mühimmatların Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden alınarak, Ankara'ya ulaştırıldığı yolun Çankırı sınırları içerisindeki kısmında her yıl düzenlenen İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 13'üncüsü bu yıl büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi. Katılımcılar Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik bölümünü yürüyererk geçti. Kıyısın köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşe Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILINI ŞU ANDA ARAMIZDA BULUNAN GENÇ KARDEŞLERİMİZ İNŞA EDECEK'

Burada konuşan Vali Abdullah Ayaz, "Ben tekrar Amasra maden faciasında hayatını kaybetmiş olan tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bugün inşallah burada, istiklale giden yolda, çok büyük emeklerin, gayretlerin sarf edildiği ve dün büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümüne büyük katkı sunmuş olan İstiklal Yolu'nda bir aradayız. Bugün bizleri burada bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd olsun. İnşallah bu programı her yıl daha genişleterek, daha geniş bir katılımla, özellikle genç kardeşlerimizin bizlere eşlik etmesiyle, bu vatanın bugünlere nasıl geldiğini, nasıl emekler sarf edildiğini, biraz önce yaklaşık bir buçuk saat yürümüş olduğumuz bu yolda kağnılarla İnebolu'dan alınmış olan cephanenin cephe hattına dedelerimizin, bacılarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, çocuklarımızın emekleri ve gayretleriyle nasıl ulaştığını anlatmaya gayret edeceğiz. Bu ruhu, İstiklalin ruhunu inşallah gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük vazifemiz olacak. Vatanımız bu günlere kolay gelmedi. Büyük bir başarıya imza atıldı. Bu da insanlarımız emek emek, ilmek ilmek işlemesiyle gerçekleşti. İnşallah bundan sonra önümüzdeki yüzyılı, Türkiye yüzyılını şu anda aramızda bulunan genç kardeşlerimiz inşa edecek ve bizden sonraki nesillere çok daha güzel bir Türkiye'yi, bugünü bize geçmişlerimizin bıraktığı gibi bırakacaklar. Ben buna inanıyor ve gençlerimize olan güvenimi bir kez daha tekrar ediyorum" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince Mehter gösterisinin ardından Çelik Kanatlar Uçuş Gösterisi sunuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı Düzgün DENİZ

2022-10-30 21:08:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.