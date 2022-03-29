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ÇANKIRI SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:54 06:21 12:54 16:28 19:17 20:39 2 03.04.2022 Pazar 04:52 06:20 12:54 16:29 19:18 20:40 3 04.04.2022 Pazartesi 04:51 06:18 12:54 16:29 19:19 20:41 4 05.04.2022 Salı 04:49 06:16 12:53 16:29 19:20 20:42 5 06.04.2022 Çarşamba 04:47 06:15 12:53 16:30 19:22 20:44 6 07.04.2022 Perşembe 04:45 06:13 12:53 16:30 19:23 20:45 7 08.04.2022 Cuma 04:43 06:12 12:53 16:30 19:24 20:46 8 09.04.2022 Cumartesi 04:41 06:10 12:52 16:31 19:25 20:48 9 10.04.2022 Pazar 04:39 06:08 12:52 16:31 19:26 20:49 10 11.04.2022 Pazartesi 04:37 06:07 12:52 16:32 19:27 20:50 11 12.04.2022 Salı 04:35 06:05 12:51 16:32 19:28 20:52 12 13.04.2022 Çarşamba 04:34 06:04 12:51 16:32 19:29 20:53 13 14.04.2022 Perşembe 04:32 06:02 12:51 16:33 19:30 20:54 14 15.04.2022 Cuma 04:30 06:01 12:51 16:33 19:31 20:56 15 16.04.2022 Cumartesi 04:28 05:59 12:50 16:33 19:32 20:57 16 17.04.2022 Pazar 04:26 05:58 12:50 16:34 19:33 20:58 17 18.04.2022 Pazartesi 04:24 05:56 12:50 16:34 19:34 21:00 18 19.04.2022 Salı 04:22 05:55 12:50 16:34 19:35 21:01 19 20.04.2022 Çarşamba 04:20 05:53 12:50 16:34 19:36 21:03 20 21.04.2022 Perşembe 04:18 05:52 12:49 16:35 19:37 21:04 21 22.04.2022 Cuma 04:17 05:50 12:49 16:35 19:38 21:05 22 23.04.2022 Cumartesi 04:15 05:49 12:49 16:35 19:39 21:07 23 24.04.2022 Pazar 04:13 05:47 12:49 16:36 19:40 21:08 24 25.04.2022 Pazartesi 04:11 05:46 12:49 16:36 19:41 21:10 25 26.04.2022 Salı 04:09 05:45 12:48 16:36 19:42 21:11 26 27.04.2022 Çarşamba 04:07 05:43 12:48 16:37 19:43 21:13
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:06 05:42 12:48 16:37 19:44 21:14 28 29.04.2022 Cuma 04:04 05:40 12:48 16:37 19:45 21:16 29 30.04.2022 Cumartesi 04:02 05:39 12:48 16:37 19:47 21:17 30 01.05.2022 Pazar 04:00 05:38 12:48 16:38 19:48 21:18
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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