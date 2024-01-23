Çankırı Müzesi'nde 8.5 milyon yıllık fosiller sergileniyor

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Müzemizde geçen yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bunun dışında farklı illerden gelen ziyaretçilerimizin sayısı da her geçen yıl artmakta. Bu da sevindirici bir gelişme. İlimizin bilinirliği açısından müzenin Çankırı merkezinde olması da tabii önemli."

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Müzede toplam 21 bin eserin olduğunu, yaklaşık bininin sergilendiğini anlatan Can, "Bu sene ziyaretçilerimizin sayısının artmasını bekliyoruz. Turizmin bütün ülkede olduğu gibi yükseliş gösterdiği biliniyor.