Çankırı'nın güzelliklerini 5 ülkeden 14 ressam tuvale yansıtıyor

AA

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ile Çankırılı resim sanatçısı Hülya Sezgin iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na farklı ülkelerden ressamlar davet edildi.

Davet üzerine 5 ülkeden gelen 14 ressam, kentteki 5 bin yıllık Tuz Mağarası, Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Taş Mescit, Çankırı Kalesi gibi tarihi ve turistik mekanları gezerek gözlem yaptı.

Ressamlar, daha sonra Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde oluşturulan atölyede, bu mekanları kendi bakış açılarıyla tuvale aktarmaya başladı.

Yapılan resimler, çalıştay sonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sezgin, AA muhabirine, daha önce yapmayı planladıkları çalıştayı salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Uzun yıllar İzmir'de yaşadığını, memleketi Çankırı için bir şeyler yapma isteği duyduğunu anlatan Sezgin, "Arkadaşlarımız Çankırı'mızı sanatçı gözüyle görecekler, resmedecekler, çalıştayımızın sonunda yapılacak sergide eserler sergilendikten sonra resimleri buraya hediye edecekler. Ülkelerine döndüklerinde gerek ülkelerinde gerek üniversitelerinde mutlaka Çankırı'mızı anlatacaklar. Böylece Çankırı'nın tanıtımına da çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların okuldaki öğrencilere de ışık olacağına işaret eden Sezgin, "Çankırı, tarih konusunda binlerce yıl geçmişe dayanan bir şehir. İnşallah Çankırı'nın tanıtımına katkısı olur, kentimiz turizme açılır, kadınlara, gençlere istihdam sağlanır." dedi.

- "Davet edildiğim için çok mutluyum"

Çalıştaya katılmak için Gürcistan'dan gelen Lela Geleishvili de Çankırı'yı çok beğendiğini kaydetti.

Macaristan'dan gelen Alim Adilov, Çankırı'nın çok güzel bir şehir, insanlarının da çok kibar olduğunu belirtti.

Çankırı'ya davet edildiği ve geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Adilov, "Burada güzel işler yapmak için çalışıyorum. Yine davet edilirsem tekrar gelirim." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Başbuğ, Çankırı'nın hem tarihi hem de kültürel mazisinin çok eskilere dayandığına işaret ederek, "Gezdiğimiz mekanlarda, gezip gördüğümüz yerlerde hafızamıza kazıdığımız yerler vardı. Bunları resmetmeye çalıştık. Sonbaharın da getirdiği ağaçlardaki renkler var, onları gözlemledik ve elimizdeki renkler ölçüsünde tuvale aktarmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.