Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Çankırı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Çankırı başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Çankırı seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Çankırı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.36 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 92.592 oyla yüzde 76.76 - Kemal Kılıçdaroğlu: 28.034 oyla yüzde 23.24 aldı. Çankırı 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 92.592 oyla yüzde 76.76

Kemal Kılıçdaroğlu: 28.034 oyla yüzde 23.24

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 88.908 oyla yüzde 72.14 - Kemal Kılıçdaroğlu: 25.065 oyla yüzde 20.34 oy oranı elde etmişti.

