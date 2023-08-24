Cankurtaran Badi vatandaşlar boğulmasın diye görev alıyor

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Ben burada ne yapıyorsam o da beni izleyerek aynısını yapmaya başlıyor. Örneğin, insanlar mantarları aştığında ben düdükle uyarıyorum. Badi bunu havlayarak yapıyor. Botla açıldığımız zaman da insanları mantarların içerisinde almaya çalışıyor" diye konuştu.

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"İNSANLARDA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI OLUŞTURUYOR" Korkut, Badi'nin sahilde kendisiyle dolaşmasının insanlarda farkındalık oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Badi'nin burada olması benim işimi yüzde elli azaltıyor. Tişörtünü giydirip sahilde dolaştırmam bile insanlarda farklı bir bakış açısı oluşturuyor. Suyun ve denizin tehlikesini insanlara daha iyi göstermiş oluyoruz.