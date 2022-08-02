Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmeleriyle birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Cuma günü ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.017,3 liradan tamamladı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 2 Ağustos canlı alış - satış fiyatları...

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Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin geçen hafta altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirildi.