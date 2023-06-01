Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde altının ons değerinde yaşanan düşüş gram altın fiyatlarına yansımıştı. Son iki ayın en düşük seviyesi olan 1930 dolara kadar gerilerken gram altın 1 Haziran'da 1310 TL bandındandan işlem görüyor. İşte 1 Haziran yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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