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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: 1 Kasım Çarşamba bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşte! 1 Kasım Çarşamba 2023 Salı güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son durum yeni aya girilmesiyle araştırılıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 1 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:55
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        1

        Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 1 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Kasım Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.804,29

        1.804,59

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.980,01

        1.980,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.886,87

        2.950,51

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.547,48

        11.765,95

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.755,70

        5.901,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        11.547,48

        11.765,95

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK FİYATI

        1.669,67

        1.765,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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