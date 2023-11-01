Altın fiyatları düşüşte! 1 Kasım Çarşamba 2023 Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum yeni aya girilmesiyle araştırılıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 1 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 1 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Kasım Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...
GRAM ALTIN FİYATI
1.804,29
1.804,59
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.980,01
1.980,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.886,87
2.950,51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.547,48
11.765,95
YARIM ALTIN FİYATI
5.755,70
5.901,02
ZİYNET ALTIN FİYATI
11.547,48
11.765,95
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.669,67
1.765,90