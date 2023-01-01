Altın fiyatları, altının ons değer ve döviz kurlarındaki hareketliliğe paralel olarak dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. 2022 yılının son iş gününe yükselişle başlayan altın fiyatları günü yükselişle kapatmıştı. 2023 yılının ilk gününde altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme sürüyor. Kapalıçarşı'da alış ve satış altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 1 Ocak 2023 Pazar hafta sonu altın fiyatlarında son durum...

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