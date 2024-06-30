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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 1 Temmuz 2024 Canlı- anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 1 Temmuz 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Hafta içi dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonunda da düşüşe geçti. Bugün gram altın 2 bin 449 TL'den, çeyrek ise 3 bin 919 TL'den işlem görüyor. İşte, 1 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 08:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:40
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        1

        Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler geçen hafta küresel piyasalarda etkili oldu.

        ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamalarının devam etmesi, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oldu.

        Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsattı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 1 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 452 liradan yaparken; 30 Haziran Pazar günü bin 449 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 923 liradan, 3 bin 919 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.449,68

        Satış: 2.450,33

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.326,28

        Satış: 2.327,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.919,49

        Satış: 4.006,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.677,98

        Satış: 15.976,13

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.814,49

        Satış: 8.012,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.677,98

        Satış: 15.976,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.300,38

        Satış: 16.716,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.321,48

        Satış: 1.742,24

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.242,90

        Satış: 2.371,35

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