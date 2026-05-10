        CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS 2026 PAZAR : Gram altın, ons, tam ve çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı alış-satış rakamları

        10 MAYIS 2026 PAZAR CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram altın, ons, tam ve çeyrek altın ne kadar?

        10 Mayıs 2026 Pazar günü altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın, son dönemdeki yükseliş trendiyle öne çıkıyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, yurt içi fiyatlara da doğrudan yansırken; gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçları da yoğun ilgi görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte 10 Mayıs 2026 Pazar gününe ait güncel altın fiyatları...

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 19:34 Güncelleme:
        10 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla yatırımcılar, yükseliş işaretleri veren altın fiyatlarını yakından izlemeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeniden ivme kazanan ons altın, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarına da yukarı yönlü yansıyor. Günün en çok merak edilen konularının başında ise “Altın bugün ne kadar, kaç TL?” sorusu geliyor. İşte altın piyasasında son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar...

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.874,79

        6.875,62

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.712,61

        4.717,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.999,67

        11.241,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.998,67

        44.829,06

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        44.535,00

        44.943,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.930,59

        22.483,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.998,67

        44.829,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        45.462,63

        46.605,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.745,07

        4.975,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.229,99

        6.520,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.943,00

        112.615,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi'ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
