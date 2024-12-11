Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 11 Aralık 2024 Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü iş gününde altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 0,6'lık bir artışla 2 bin 674 dolara ulaştı. Bu yükselişin etkisiyle Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatı yeniden 3 bin lirayı gördü. 25 Kasım'dan bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşan gram altın, şu an 3 bin 21 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 11 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 07:24 Güncelleme: 11.12.2024 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 11 Aralık Çarşamba günü için araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları uluslararası piyasalardaki yükselişle birlikte hızla değer kazandı. Ons altın 2 bin 674 dolara çıkarak yüzde 0,6 artış kaydederken, gram altın 25 Kasım’dan bu yana ilk kez 3 bin lira seviyesini aştı. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 11 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

        10 Aralık Salı günü 2 bin 999 lira olan gram altın, 11 Aralık Çarşamba bugün 3 bin 21 liradan işlem görüyor.

        Dün 4 bin 799 liradan işlem gören çeyrek altın ise bugün 4 bin 939 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.020,6440

        Satış: 3.021,1820

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.699,2300

        Satış: 2.699,8100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.832,8500

        Satış: 4.939,8300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.330,5200

        Satış: 19.696,8400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.732,00

        Satış: 19.926,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.635,53

        Satış: 9.878,90

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.331,48

        Satış: 19.697,38

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.955,80

        Satış: 20.457,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.639,99

        Satış: 2.486,02

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.760,49

        Satış: 2.917,64

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.027,00

        Satış: 49.700,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        YPG Deyri Zor'dan çekildi
        YPG Deyri Zor'dan çekildi
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        Eskişehir'de can pazarı! 4 ölü, 2 yaralı
        Eskişehir'de can pazarı! 4 ölü, 2 yaralı
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"