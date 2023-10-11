CANLI ALTIN FİYATLARI | 11 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | 11 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kuruna göre değişim gösteren altın fiyatları dipten döndü. Uzun zamandır aşağı yönlü hareketliliğini sürdüren altın fiyatları yükselişe geçti. Yeni haftaya 1.650 lira seviyesinde başlayan gram altın fiyatlarının izleyeceği yol merak konusu oldu. İşte, 11 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

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