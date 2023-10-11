Altın fiyatları dipten döndü! İşte 11 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum
Altının ons değeri ve döviz kuruna bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları uzun zamandır yönünü aşağı çevirmişti. Sert düşüşün ardından yükselişe geçen gram altın fiyatları yeni haftaya 1650 TL seviyelerinde başladı. İşte, 11 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kuruna göre değişim gösteren altın fiyatları dipten döndü. Uzun zamandır aşağı yönlü hareketliliğini sürdüren altın fiyatları yükselişe geçti. Yeni haftaya 1.650 lira seviyesinde başlayan gram altın fiyatlarının izleyeceği yol merak konusu oldu. İşte, 11 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.733,76
1.743,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.653,64
2.712,01
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.859,92
1.860,14
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.614,57
10.814,87
YARIM ALTIN FİYATI
5.290,61
5.424,14
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.614,57
10.814,87
ATA ALTIN FİYATI
11.449,38
11.740,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
960,91
1.145,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.575,72
1.671,72