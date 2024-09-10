Altın fiyatları yükseliyor! 11 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Son zamanlarda hızla düşüşe geçen altın Salı gününe yükselişle başladı. Öte yandan, ayın 18'inde açıklanacak Fed faiz kararının altının üzerinde 'bomba' etkisi yaratması bekleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 11 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.
Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin öne çıkmayı sürdürmesi fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıkarken, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e yükseldi.
Analistler, söz konusu verilerin beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı sonrası artan durgunluk endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirli olacağını söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 11 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!
9 Eylül Pazartesi günü 2 bin 731 lira olan gram altın, 10 Eylül Salı günü 2 bin 744 liraya yükseldi. Çeyrek altın da 4 bin 369 liradan, 4 bin 391 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.744,9710
Satış: 2.745,3980
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.501,5400
Satış: 2.501,9000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.391,6400
Satış: 4.488,2800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.565,1900
Satış: 17.897,1100
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.762,09
8.983,01
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.579,12
Satış: 17.911,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.408,01
Satış: 18.876,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.501,18
Satış: 2.316,97
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.534,92
Satış: 2.670,57