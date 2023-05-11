En güvenli yatırım araçlarından biri olan altındaki anlık son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ekonomideki seyri belirleyen ve ve altın fiyatları üzerinde etkili olan Nisan ayı ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon oranları yıllık %4,9 olarak belirlenirken enflasyon 2 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İşte 11 Mayıs yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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