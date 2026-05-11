        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 MAYIS 2026: Son dakika tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların dikkatini yeniden ekranlara çevirdi. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde beklenen ilerlemenin sağlanamaması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu canlı tutabileceği endişesi güç kazandı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeniden gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarına çevrildi. "Canlı altın fiyatları", "bugün altın ne kadar" ve "altın alış satış fiyatları" aramaları hız kazanırken, 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte Kapalıçarşı canlı altın piyasasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:48 Güncelleme:
        Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. ABD-İran hattındaki jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatları, enflasyon baskısının sürebileceği beklentisini artırırken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki endişeler altın piyasasını etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?" ve "Canlı altın fiyatları” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın alış satış tablosu...

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.821,2780

        6.822,2120

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.678,24

        4.679,11

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.912,8900

        11.152,9900

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.649,5900

        44.474,0200

        TAM ALTIN FİYATI

        44.060,00

        44.501,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.750,41

        22.298,06

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.637,18

        44.459,75

        ATA ALTIN FİYATI

        45.152,62

        46.298,39

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.704,19

        4.931,02

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.163,56

        6.456,11

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.761,00

        111.507,00

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
