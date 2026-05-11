Canlı altın fiyatları! 11 Mayıs 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların dikkatini yeniden ekranlara çevirdi. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde beklenen ilerlemenin sağlanamaması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu canlı tutabileceği endişesi güç kazandı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeniden gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarına çevrildi. "Canlı altın fiyatları", "bugün altın ne kadar" ve "altın alış satış fiyatları" aramaları hız kazanırken, 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte Kapalıçarşı canlı altın piyasasında son durum...
Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. ABD-İran hattındaki jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatları, enflasyon baskısının sürebileceği beklentisini artırırken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki endişeler altın piyasasını etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?" ve "Canlı altın fiyatları” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.821,2780
6.822,2120
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.678,24
4.679,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.912,8900
11.152,9900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.649,5900
44.474,0200
TAM ALTIN FİYATI
44.060,00
44.501,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.750,41
22.298,06
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.637,18
44.459,75
ATA ALTIN FİYATI
45.152,62
46.298,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.704,19
4.931,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.163,56
6.456,11
GREMSE ALTIN FİYATI
109.761,00
111.507,00