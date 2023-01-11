Ons fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 1,57 artış oranıyla bin 124 TL'den kapatmıştı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları 11 Ocak Çarşamba günü bin 133 TL bandında işlem görüyor. İşte, 11 Ocak 2023 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları...