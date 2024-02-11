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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 11 Şubat 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek, gram, tam altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın alacaklar dikkat! 11 Şubat 2024 Pazar günü güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta sonunda altın fiyatları düşüş eğilimine geçti. 11 Şubat 2024 Pazar günü gram altın fiyatı 1.997,32 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 11 Şubat 2024 Pazar günü hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 07:50 Güncelleme: 11.02.2024 - 07:50
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        1

        Altın fiyatları hafta sonu araştırılan konulardan biri konumunda. Hafta boyunca hareketli bir seyir izleyen güncel altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Şubat 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

        Dün ortalama 1.999,65 seviyesinden kapanan bulan gram altın fiyatı bugün 1.997,32 TL'ye geriledi. Bunun yanı sıra 3.269 TL'den kapanışı gerçekleşen çeyrek altın bugün 3.265 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 1.997,09

        Satış: 1.997,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.023,79

        Satış: 2.024,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.195,34

        Satış: 3.265,62

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.781,36

        Satış: 13.022,55

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.370,71

        Satış: 6.531,25

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.781,36

        Satış: 13.022,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.583,88

        Satış: 13.928,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.092,22

        Satış: 1.472,91

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.870,35

        Satış: 1.977,72

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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