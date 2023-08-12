CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

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Canlı altın fiyatları, altın alım-satımı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri beklentilerin altında artış gösterirken dolar ve tahvil getirileri yükselişe geçti. Altın fiyatları ise bir ayın en dip seviyesine yakın seyretti. İşte 12 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...

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