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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: piyasalarda dalgalı seyir sürüyor! İşte 12 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, dolar/TL ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar canlı altın fiyatlarını araştırırken gram altın fiyatları ise güne bin 775 TL ile açılış yaptı. 12 Ağustos Cumartesi günü ziynet, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte 12 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 08:16
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        1

        Canlı altın fiyatları, altın alım-satımı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri beklentilerin altında artış gösterirken dolar ve tahvil getirileri yükselişe geçti. Altın fiyatları ise bir ayın en dip seviyesine yakın seyretti. İşte 12 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        1.687,88

        1.722,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.913,32

        1.914,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

        2.654,24

        2.713,38

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        10.616,97

        10.820,33

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        5.291,89

        5.426,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        10.616,97

        10.820,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.324,80

        11.612,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        935,21

        1.131,82

        CANLI 14 AYAR BİLZEİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.533,97

        1.651,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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