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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 12 Ağustos: Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları 12 Ağustos: Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar bugünün altın fiyatları grafiğini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 07:30 itibarıyla 4.193 TL'den, gram altın ise 2.620 TL'den işlem görüyor. Peki, 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 07:52 Güncelleme: 12.08.2024 - 07:52
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        1

        Altın fiyatları alış satış tablosu yeni haftanın ilk gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. Ons yukarı yönlü fiyatlamalarını sürdürürken gram altın fiyatı da yükseliş trendini güçlendiriyor. Altının gram fiyatı, 2.620 TL'den, 22 ayar bilezik 2.406 TL'den işlem görüyor. Peki, 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika verileri…

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın Cuma günü 2 bin 612 liradan işlem görürken 12 Ağustos Pazartesi günü 2 bin 617 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 188 liradan, 4 bin 193 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.620,23

        Satış: 2.620,76

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.426,21

        Satış: 2.426,66

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.193,19

        Satış: 4.285,53

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.763,03

        Satış: 17.080,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.358,54

        Satış: 8.569,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.498,03

        Satış: 17.932,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.406,95

        Satış: 2.545,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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