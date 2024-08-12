Canlı altın fiyatları 12 Ağustos: Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış satış tablosu yeni haftanın ilk gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. Ons yukarı yönlü fiyatlamalarını sürdürürken gram altın fiyatı da yükseliş trendini güçlendiriyor. Altının gram fiyatı, 2.620 TL'den, 22 ayar bilezik 2.406 TL'den işlem görüyor. Peki, 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika verileri…