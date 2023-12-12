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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 12 Aralık 2023 Salı bugün güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında son durum! 12 Aralık 2023 güncel altın fiyatları

        Dolar kuru ve ons altın fiyatına göre değişiklik gösteren altın piyasası haftaya hareketli başladı. 11 Aralık Pazartesi günü gram altın 1.859 TL'den alıcı buldu. İşte, 12 Aralık Salı canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 00:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:10
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        1

        ALTIN FİYATLARI 12 ARALIK... Altın fiyatları güne hareketli başladı. Altın alım satımı yapan ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar canlı altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 12 Aralık 2023 Salı günü saat 07.30 itibarıyla güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.859,37

        1.859,69

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.996,67

        1.996,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATA ALTIN FİYATI

        12.777,78

        13.101,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.973,15

        3.038,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.896,85

        12.121,31

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.931,80

        6.081,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.903,91

        12.129,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.065,14

        1.271,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.744,56

        1.855,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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