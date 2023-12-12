Altında son durum! 12 Aralık 2023 güncel altın fiyatları
Dolar kuru ve ons altın fiyatına göre değişiklik gösteren altın piyasası haftaya hareketli başladı. 11 Aralık Pazartesi günü gram altın 1.859 TL'den alıcı buldu. İşte, 12 Aralık Salı canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 12 ARALIK... Altın fiyatları güne hareketli başladı. Altın alım satımı yapan ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar canlı altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 12 Aralık 2023 Salı günü saat 07.30 itibarıyla güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.859,37
1.859,69
ALTIN/ONS FİYATI
1.996,67
1.996,97
ATA ALTIN FİYATI
12.777,78
13.101,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.973,15
3.038,70
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.896,85
12.121,31
YARIM ALTIN FİYATI
5.931,80
6.081,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.903,91
12.129,29
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.065,14
1.271,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.744,56
1.855,18