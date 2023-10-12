CANLI ALTIN FİYATLARI: 12 Ekim 2023 Perşembe bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI: 12 Ekim 2023 Perşembe bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 12 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ekim Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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