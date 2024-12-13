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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Aralık 2024 alış-satış tablosu: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 13 Aralık 2024: Bugün ata, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu inceliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yeniden 3000 TL'nin üzerinde. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 07:30 itibarıyla 4.938 TL'den, gram altın ise 3.020 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 07:31
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu haftanın beşinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. ABD Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gram altın fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi. Altının gram fiyatı 3 bin 20 liradan, 22 ayar bilezik 2 bin 921 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son dakika verileri…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        12 Aralık Perşembe günü 3 bin 38 liradan işlem gören gram altın, 3 bin 20 liraya geriledi.

        Dün 4 bin 968 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 938 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.020,5840

        Satış: 3.020,9210

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.687,2900

        Satış: 2.687,8600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.831,8400

        Satış: 4.938,5700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.330,6700

        Satış: 19.695,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.783,00

        Satış: 19.954,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.635,83

        Satış: 9.878,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.332,06

        Satış: 19.696,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.125,85

        Satış: 20.631,49

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.644,38

        Satış: 2.488,85

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.767,62

        Satış: 2.921,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.153,00

        Satış: 49.771,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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