Altın fiyatları 13 Aralık 2024: Bugün ata, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu inceliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yeniden 3000 TL'nin üzerinde. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 07:30 itibarıyla 4.938 TL'den, gram altın ise 3.020 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son durum…
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu haftanın beşinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. ABD Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gram altın fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi. Altının gram fiyatı 3 bin 20 liradan, 22 ayar bilezik 2 bin 921 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son dakika verileri…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
12 Aralık Perşembe günü 3 bin 38 liradan işlem gören gram altın, 3 bin 20 liraya geriledi.
Dün 4 bin 968 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 938 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.020,5840
Satış: 3.020,9210
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.687,2900
Satış: 2.687,8600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.831,8400
Satış: 4.938,5700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.330,6700
Satış: 19.695,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.783,00
Satış: 19.954,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.635,83
Satış: 9.878,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.332,06
Satış: 19.696,67
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.125,85
Satış: 20.631,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.644,38
Satış: 2.488,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.767,62
Satış: 2.921,78
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.153,00
Satış: 49.771,00