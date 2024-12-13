Canlı altın fiyatları alış satış tablosu haftanın beşinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. ABD Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gram altın fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi. Altının gram fiyatı 3 bin 20 liradan, 22 ayar bilezik 2 bin 921 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son dakika verileri…