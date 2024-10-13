Altın fiyatları 13 Ekim 2024: Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları 13 Ekim Pazar günü için araştırılıyor. Haftaya 2921 liradan başlayan altın, kapanışı ise 2928 liradan yaptı. Bugün ise gram altın 2 bin 927 liradan, çeyrek altın 4 bin 684 liradan işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ''Bugün ons altın, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…
ABD'de Eylül ayında enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklandı. Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi altına sınırlı yükseliş getirdi. Gözler ise altın fiyatlarına çevrildi. Bugün gram altın 2 bin 927 lira, ons altın ise 2 bin 655 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün altın fiyatları ne kadar, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte 13 Ekim 2024 altın fiyatları alış satış rakamları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
13 Ekim Pazar günü gram altın 2.927 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.684 TL’den alınırken, 4.787 TL’ye satılıyor. 22 ayar bilezik ise 2.768 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.927,62
2.928,22
ALTIN/ONS FİYATI
2.655,19
2.658,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.684,20
4.787,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.736,79
19.091,98
TAM ALTIN FİYATI
19.789,00
19.956,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.339,12
9.575,27
ZİYNET ALTINI FİYATI
18.736,79
19.091,98
ATA ALTIN FİYATI
20.140,12
20.652,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.644,88
2.489,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.768,43
2.922,96
GREMSE ALTIN FİYATI
49.168,00
49.791,00