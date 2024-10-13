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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Ekim 2024: Bugün ons altın, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 13 Ekim 2024: Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 13 Ekim Pazar günü için araştırılıyor. Haftaya 2921 liradan başlayan altın, kapanışı ise 2928 liradan yaptı. Bugün ise gram altın 2 bin 927 liradan, çeyrek altın 4 bin 684 liradan işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ''Bugün ons altın, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 07:44 Güncelleme: 13.10.2024 - 07:47
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        1

        ABD'de Eylül ayında enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklandı. Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi altına sınırlı yükseliş getirdi. Gözler ise altın fiyatlarına çevrildi. Bugün gram altın 2 bin 927 lira, ons altın ise 2 bin 655 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün altın fiyatları ne kadar, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte 13 Ekim 2024 altın fiyatları alış satış rakamları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        13 Ekim Pazar günü gram altın 2.927 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.684 TL’den alınırken, 4.787 TL’ye satılıyor. 22 ayar bilezik ise 2.768 TL’den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.927,62

        2.928,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.655,19

        2.658,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.684,20

        4.787,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        18.736,79

        19.091,98

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        19.789,00

        19.956,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.339,12

        9.575,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        18.736,79

        19.091,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        20.140,12

        20.652,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.644,88

        2.489,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.768,43

        2.922,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        49.168,00

        49.791,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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