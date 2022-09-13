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Altın fiyatlarında yön değişti! 13 Eylül Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip edilirken FED faiz kararının altının ons değeri üzerinde etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar; Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatlarını sorguluyor. İşte, 13 Eylül Kapalıçarşı’dan gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı alış-satış verileri…

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  • Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2022: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    Altın fiyatları yeni haftanın ikinci işlem gününde de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ons değeri ve dolar kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri ile altının gram fiyatı inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Son 3 hafta yönünü aşağı çeviren altın fiyatları geçtiğimiz hafta yön değiştirdi. İşte, İşte, 13 Eylül 2022 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

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  • Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2022: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    GRAM ALTIN FİYATLARI 13 EYLÜL 2022

    Gram altın fiyatları 13 Eylül Salı günü saat 08:30da kaydedilen güncel verilere göre 1.015,71,34 lira alış ve 1.020,20 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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  • Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2022: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    13 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 13 Eylül günü kaydedilen verilere göre 1.613,03 lira alış ve 1.648,56 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2022: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.008,14

    1.008,30

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2022: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.721,34

    1.721,71

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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