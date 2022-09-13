Altın fiyatları yeni haftanın ikinci işlem gününde de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ons değeri ve dolar kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri ile altının gram fiyatı inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Son 3 hafta yönünü aşağı çeviren altın fiyatları geçtiğimiz hafta yön değiştirdi. İşte, İşte, 13 Eylül 2022 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

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