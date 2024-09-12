Altın düşüyor! 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla uluslararası piyasalar pozitif seyrediyor. Altın fiyatları, anlık gelişmelerden etkileniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 13 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.
Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 13 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN DÜŞÜYOR!
11 Eylül Çarşamba günü 2 bin 756 lira olan gram altın, 12 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 liraya geriledi. Çeyrek altın da 4 bin 410 liradan, 4 bin 398 liraya düştü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.749,5510
Satış: 2.749,8790
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.517,35
Satış: 2.517,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.398,7400
Satış: 4.495,5900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.598,4300
Satış: 17.930,7500
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.770,79
Satış: 8.992,21
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.597,20
Satış: 17.929,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.399,15
18.867,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.500,01
Satış: 2.316,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.533,02
Satış: 2.669,85