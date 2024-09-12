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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın düşüyor! 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla uluslararası piyasalar pozitif seyrediyor. Altın fiyatları, anlık gelişmelerden etkileniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 13 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 07:23 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:11
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        Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.

        Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 13 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜYOR!

        11 Eylül Çarşamba günü 2 bin 756 lira olan gram altın, 12 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 liraya geriledi. Çeyrek altın da 4 bin 410 liradan, 4 bin 398 liraya düştü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.749,5510

        Satış: 2.749,8790

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.517,35

        Satış: 2.517,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.398,7400

        Satış: 4.495,5900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.598,4300

        Satış: 17.930,7500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.770,79

        Satış: 8.992,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.597,20

        Satış: 17.929,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.399,15

        18.867,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.500,01

        Satış: 2.316,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.533,02

        Satış: 2.669,85

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