Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe paralel bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum güncelleniyor. Geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyesini gören altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. İşte 13 Haziran yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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