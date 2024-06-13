Altın fiyatları düşüyor! 13 Haziran 2024 Canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Dün yükselişe geçen altın fiyatlarında ivme aşağı yöne doğru döndü ve altın düşmeye başladı. 13 Haziran Perşembe günü gram altın 2 bin 395 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar için 13 Haziran Perşembe için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 13 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ülkedeki enflasyon verileri öncesinde varlık fiyatlamalarındaki belirsizliğin sürdüğünü kaydederek, bugün yoğun veri gündeminin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.
Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.
Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın 12 Haziran Çarşamba günü saat 2 bin 422 TL'den işlem görürken, bugün 2 bin 395 liraya geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 832 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.395,4960
Satış: 2.395,9110
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.315,4400
Satış: 2.315,8000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.832,6800
Satış: 3.917,1600
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.331,6700
Satış: 15.621,4400
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.642,10
Satış: 7.834,84
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.332,12
Satış: 15.621,76
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.937,38
Satış: 16.339,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.291,97
Satış: 1.703,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.195,26
Satış: 2.314,83