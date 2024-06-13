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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları 13 Haziran 2024: Bugün altın alış satış tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları düşüyor! 13 Haziran 2024 Canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Dün yükselişe geçen altın fiyatlarında ivme aşağı yöne doğru döndü ve altın düşmeye başladı. 13 Haziran Perşembe günü gram altın 2 bin 395 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar için 13 Haziran Perşembe için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 13 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 07:15 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:56
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ülkedeki enflasyon verileri öncesinde varlık fiyatlamalarındaki belirsizliğin sürdüğünü kaydederek, bugün yoğun veri gündeminin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

        Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

        Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

        Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın 12 Haziran Çarşamba günü saat 2 bin 422 TL'den işlem görürken, bugün 2 bin 395 liraya geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 832 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.395,4960

        Satış: 2.395,9110

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.315,4400

        Satış: 2.315,8000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.832,6800

        Satış: 3.917,1600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.331,6700

        Satış: 15.621,4400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.642,10

        Satış: 7.834,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.332,12

        Satış: 15.621,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.937,38

        Satış: 16.339,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.291,97

        Satış: 1.703,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.195,26

        Satış: 2.314,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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