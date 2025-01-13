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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 13 OCAK 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları yeni rekor beklerken yatay seyir izleniyor. ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3065 liradan işlem görüyor. İşte 13 Ocak 2025 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 07:34 Güncelleme: 13.01.2025 - 07:34
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        1

        Altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi günü verileri yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 688 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3065 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.064,3150

        Satış: 3.065,0200

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.687,9600

        Satış: 2.688,5200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.902,8700

        Satış: 5.010,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.618,8500

        Satış: 19.989,4500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.884,00

        Satış: 20.022,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.778,41

        Satış: 10.025,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.618,12

        Satış: 19.989,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.162,23

        Satış: 20.674,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.653,05

        Satış: 2.496,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.781,70

        Satış: 2.932,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.403,00

        Alış: 49.955,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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