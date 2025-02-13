Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 13 ŞUBAT 2025: Altın rekora yakın beklemede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekora yakın beklemede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 13 Şubat 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ardından yükselen liman talebi ve ABD'den gelen son enflasyon verisiyle rekor seviyeye yakın bir yatay seyirde. Külçe ons başına 2.900 doların üzerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 3 bin 388 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 13.02.2025 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü için araştırılıyor. Bu yıl üst üste rekorlar kıran altın, ons ​​başına 3 bin dolarlık bir teste hazırlanıyor. Bu artış, ABD ekonomisi ve para politikası görünümüne ilişkin artan belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle desteklendi. Metalin son yükselişine külçe destekli borsa yatırım fonlarına gelen girişler eşlik etti. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 916 liradan, gram altın 3 bin 388 liradan işlem görüyor. İşte 13 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3367 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3366 lira, en yüksek de 3379 lira görüldü. Şu sıralar 3388 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.387,8760

        Satış: 3.388,4570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.916,12

        Satış: 2.916,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.421,0100

        Satış: 5.540,3000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.683,3200

        Satış: 22.092,6100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.401,00

        Satış: 22.548,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.808,66

        Satış: 11.082,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.685,09

        Satış: 22.097,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.529,54

        Satış: 23.094,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.869,92

        Satış: 2.748,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.134,12

        Satış: 3.300,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.658,00

        Satış: 56.257,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemek zorunda kalacak
        Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemek zorunda kalacak
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor
        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı