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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 14 Ekim 2024! Altın yükseliyor! Canlı altın fiyatları ile bugün gram, çeyrek, tam ve yarım altın ne kadar?

        Altın yükseliyor! 14 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Geçen hafta sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yönü yeniden yukarı çevirdi. 2 bin 800 liraya kadar gerileyen gram altın hafta başında da seviyesini koruyarak 2 bin 900 lira ile açılış yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 14 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 07:08 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:27
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        ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2 artmıştı.

        Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,4 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.

        ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altın da yükselişe geçti. 2 bin 800 TL seviyesine çekilen gram altın, yeniden 2 bin 900 TL'yi gördü. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA YÜKSELİŞ!

        11 Ekim Cuma günü 2 bin 912 lira olan gram altın 14 Ekim Pazartesi günü 2 bin 926 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 639 lira iken, 4 bin 655 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.926,9610

        Satış: 2.927,3130

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.655,1900

        Satış: 2.658,0000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.682,8400

        Satış: 4.785,9500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.731,7400

        Satış: 19.085,4000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.735,00

        Satış: 19.868,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.341,42

        Satış: 9.576,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.741,41

        Satış: 19.095,19

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.082,47

        Satış: 20.592,97

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11