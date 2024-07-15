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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 15 Temmuz 2024! Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 15 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu artışa geçen fiyatlarda ivme hâlâ yukarı doğru ilerlerken, altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.  Bugün gram altın 2 bin 570 TL'den, çeyrek ise 4 bin 112 TL'den işlem görüyor. İşte, 15 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 07:20 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:56
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        1

        Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Bankanın bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesiyle bu hafta pozitif bir seyir izlenirken gözler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı faiz kararına çevrildi.

        ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.

        Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 15 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ!

        Gram altın Pazar günü kapanışı 2 bin 561 liradan yaparken; 15 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 570 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 97 liradan, 4 bin 112 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.570,3410

        Satış: 2.570,7660

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.409,17

        Satış: 2.409,52

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.112,7200

        Satış: 4.203,4100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.450,5200

        Satış: 16.761,6700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.202,03

        Satış: 8.408,90

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.455,48

        Satış: 16.766,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.946,25

        Satış: 17.373,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.376,46

        Satış: 1.802,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.332,24

        Satış: 2.460,00

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