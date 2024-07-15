Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 15 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu artışa geçen fiyatlarda ivme hâlâ yukarı doğru ilerlerken, altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Bugün gram altın 2 bin 570 TL'den, çeyrek ise 4 bin 112 TL'den işlem görüyor. İşte, 15 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Bankanın bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesiyle bu hafta pozitif bir seyir izlenirken gözler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı faiz kararına çevrildi.
ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.
Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 15 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ!
Gram altın Pazar günü kapanışı 2 bin 561 liradan yaparken; 15 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 570 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 97 liradan, 4 bin 112 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.570,3410
Satış: 2.570,7660
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.409,17
Satış: 2.409,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.112,7200
Satış: 4.203,4100
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.450,5200
Satış: 16.761,6700
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.202,03
Satış: 8.408,90
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.455,48
Satış: 16.766,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.946,25
Satış: 17.373,52
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.376,46
Satış: 1.802,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.332,24
Satış: 2.460,00