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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 16 Temmuz 2024! Altın fiyatlarında rekor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında rekor! 16 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları rekor seviyesine ulaştı! Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftaya başarılı bir şekilde başladı ve kendi rekorunu tazeledi. Bugün gram altın 2 bin 578 TL'den, çeyrek ise 4 bin 125 TL'den işlem görüyor. İşte, 16 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 07:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 07:18
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        Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

        Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

        Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

        Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 420 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 16 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ!

        Gram altın Pazartesi günü kapanışı 2 bin 570 liradan yaparken; 16 Temmuz Salı günü 2 bin 578 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 112 liradan, 4 bin 125 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.578,44

        Satış: 2.578,88

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.430,11

        Satış: 2.430,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.125,50

        Satış: 4.216,47

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.502,00

        Satış: 16.814,32

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.225,21

        Satış: 8.432,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.502,00

        Satış: 16.814,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.930,99

        Satış: 17.357,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.377,11

        Satış: 1.811,82

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.333,31

        Satış: 2.473,05

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