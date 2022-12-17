Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son duruma göre yönünü aşağı veya yukarı çeviriyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan Cuma gününe düşüşle başlamasının ardından 1.075 lira seviyesinde işlem gördü. Altının ons değerinde gözlemlenen düşüşe paralel olarak 0,2 oranında değer kaybı yaşayan altının gram fiyatı günü bin 82 TL'den kapatmıştı. İşte, 17 Aralık Cumartesi canlı gram ve çeyrek altın fiyatları...

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