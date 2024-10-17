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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 17 Ekim 2024: Altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altında yükseliş sürüyor! 17 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 17 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 07:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:15
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        1

        Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

        Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

        16 Ekim Çarşamba günü 2 bin 945 lira olan gram altın 17 Ekim Perşembe günü 2 bin 948 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 710 lira iken, 4 bin 717 ira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.948,6020

        Satış: 2.949,0970

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.681,8000

        Satış: 2.682,1700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.717,5200

        Satış: 4.821,7800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.870,0900

        Satış: 19.228,1300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.906,00

        Satış: 20.104,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.405,01

        Satış: 9.642,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.868,99

        Satış: 19.226,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.212,72

        Satış: 20.720,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.655,01

        Satış: 2.504,39

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.784,88

        Satış: 2.944,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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