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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Altın fiyatları tırmanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları tırmanıyor! 17 Ocak Cuma bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler, güncel fiyat hareketlerini izliyor. Altın fiyatları kararlı yükselişini daha da hızlandırdı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Gazze'den gelen ateşkes haberleri altın fiyatlarını hareketlendirerek yükselişe neden oldu. Serbest piyasada gram altın 3102 TL'den, çeyrek altın ise 5071 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 17 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 17.01.2025 - 07:23
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        1

        Altın fiyatları 17 Ocak Cuma günü verileri araştırılıyor. ABD​’den gelen yüksek enflasyon​ verileri ve Gazze’de ateşkesin sağlanması altın​ fiyatlarını tetikledi. En düşük 3 milyon 62 bin lira, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün akşam yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin lira oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        17 Ocak Cuma günü gram altın, 3 bin 102 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 71 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.101,3550

        Satış: 3.102,0180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.715,3800

        Satış: 2.715,9200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.962,2400

        Satış: 5.071,9200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.845,7500

        Satış: 20.222,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.100,00

        Satış: 20.268,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.892,05

        Satış: 10.141,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.846,71

        Satış: 20.223,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.399,37

        Satış: 20.911,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.671,68

        Satış: 2.520,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.811,97

        Satış: 2.968,44

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.940,00

        Satış: 50.569,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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