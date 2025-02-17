Canlı altın fiyatları haftanın ilk iş gününde alım-satım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Altın, iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yeni haftaya yatay seyirde başladı. Külçe, Cuma günü yüzde 1,6 düştükten sonra ons başına 2.886 dolara yakın işlem gördü. 14 günlük göreli güç endeksi altının haftanın başlarında aşırı alım seviyelerine ulaştığını gösterdi. Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle piyasa kesintileri riskinin yanı sıra Fed'in faiz oranı yörüngesini de inceliyorlar. İşte, 17 Şubat 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…