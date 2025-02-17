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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 ŞUBAT 2025: Altın yatay seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 17 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Altın, yatırımcıların son rekor yükselişin aşırıya kaçmış olabileceği endişesiyle iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yatay seyrediyor. Ons altın 2 bin 903 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 381 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 07:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 07:22
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        1

        Canlı altın fiyatları haftanın ilk iş gününde alım-satım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Altın, iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yeni haftaya yatay seyirde başladı. Külçe, Cuma günü yüzde 1,6 düştükten sonra ons başına 2.886 dolara yakın işlem gördü. 14 günlük göreli güç endeksi altının haftanın başlarında aşırı alım seviyelerine ulaştığını gösterdi. Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle piyasa kesintileri riskinin yanı sıra Fed'in faiz oranı yörüngesini de inceliyorlar. İşte, 17 Şubat 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3359 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3352 lira, en yüksek de 3381 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3381 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.381,2840

        Satış: 3.381,7850

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.903,1900

        Satış: 2.903,9500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.408,6400

        Satış: 5.527,8200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.631,1000

        Satış: 22.040,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.441,00

        Satış: 22.576,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.782,52

        Satış: 11.055,36

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.632,63

        Satış: 22.043,10

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.664,45

        Satış: 23.232,62

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.873,34

        Satış: 2.751,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.139,68

        Satış: 3.305,07

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.756,00

        Satış: 56.328,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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