Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.250,36 %0,09
        DOLAR 30,8453 %0,38
        EURO 33,2284 %0,14
        ALTIN 1.995,21 %0,78
        FAİZ 42,78 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 23,21 %2,52
        BITCOIN 52.003,00 %-0,03
        GBP/TRY 38,8614 %0,13
        EUR/USD 1,0777 %0,05
        BRENT 83,47 %0,74
        ÇEYREK ALTIN 3.262,16 %0,78
        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 17 Şubat Cumartesi altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 17 Şubat altın fiyatları

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından araştırılıyor. Hafta sonuna doğru yükselişe başlayan altın, olumlu bir tablo ile haftayı kapattı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 17 Şubat Cumartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 07:40 Güncelleme: 17.02.2024 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        17 Şubat altın fiyatları.... Altın alıp satacaklar tarafından araştırılan altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Çeyrek altın 3.191 TL'den, gram altın ise 1.994 TL'den alıcı buluyor. İşte,, 17 Şubat canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 1.994,87

        Satış: 1.995,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.013,23

        Satış: 2.013,95

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.191,79

        Satış: 3.262,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.767,16

        Satış: 13.008,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.363,63

        Satış: 6.524,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.767,16

        Satış: 13.008,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.632,37

        Satış: 13.977,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.099,32

        Satış: 1.487,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.881,90

        Satış: 1.998,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Trump'a dev para cezası
        Trump'a dev para cezası
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü